- "Miercuri și joi vorbim, in continuare, de temperaturi mai ridicate decat in mod obișnuit, in special in zonele din partea de vest, in sudul și sud-estul țarii și contam pe valori termice, la nivelul maximelor, de la 1 grad pana la 14 - 15 grade.Insa de vineri vremea va intra intr-un proces accentuat…

- Directorul ANM, Elena Mateescu, a explicat ca, incepand de vineri, vremea va intra intr-un proces de racire accentuata. In zona de nord a țarii vom avea ninsori abundente, iar in restul țarii vremea va fi extrem de rece, cu posibilitatea de a avea lapovița și ninsoare."Miercuri și joi vorbim, in…

- In zona noastra, cerul va fi variabil spre senin, cu temperaturi in scadere pe tot parcursul acestei saptamani. Meteorologii afirma ca, treptat temperaturile vor scadea, iar minimele nocturne vor cobori spre -6 grade, dar se vor resimți și mai scazute. Pe alocuri, in timpul nopții va fi ceața, asociata…

- Saptamana viitoare se vor inregistra temperaturi de minus 10, pana la minus 15 si chiar minus 20 de grade Celsius, in conditiile patrunderii unei mase de aer polar in Romania. Cele mai scazute temperaturi ale acestei perioade geroase sunt asteptate pentru diminetile zilelor de marti si miercuri, anunța…

- "Deocamdata ne așteptam la trei zile cu vreme in general frumoasa și temperaturi in creștere, cele mai ridicate temperaturi in aceasta situație de patrundere de aer cald in sezonul de iarna.Cele mai ridicate temperaturi sunt de așteptat in zonele de deal, in special din partea de sud a țarii, deci in…

- Vremea va aduce temperaturi mai ridicate fața de cele din ziua anterioara, dar in unele zone vantul va continua sa fie destul de puternic. Targoviște: 12 grade Celsius, Precipitații: 10%, Umiditate: 70%, Vant: 8 km/h. Se vor semnala precipitatii slabe, sub forma de ninsoare la munte, mixte in Transilvania…

- Astazi, vremea va deveni in general instabila in jumatatea sud-estica a țarii unde vor fi innorari temporar accentuate, averse moderate cantitativ, descarcari electrice și intensificari ale vantului cu viteze la rafala in general de 55…65 km/h. Cantitațile de apa, in intervale scurte de timp, dar…