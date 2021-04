Informare ANM: Vreme deosebit de rece până sâmbătă, 10 aprilie ANM avertizeaza ca vremea va fi deosebit de rece in urmatoarele zile. Se vor produce bruma și pe alocuri ingheț. Și pentru municipiul București meteorologii au emis o prognoza meteo speciala. Vremea va continua sa fie deosebit de rece pana in dimineața zilei de sambata, 10 aprilie 2021, a anunțat ANM . Temporar, in anumite regiuni, vor mai fi și precipitații slabe sub forma de ninsoare. ANM a anunțat vreme deosebit de rece In informarea ANM, valabila pana in data de 10 aprilie, ora 10:00, meteorologii avertizeaza ca „vremea va fi deosebit de rece pentru aceasta perioada din an mai ales in timpul… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

