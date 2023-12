Stiri pe aceeasi tema

- Cu toții auzim zilnic greșeli gramatice pe care le fac cei din jur. Cel mai probabil și noi am facut numeroase astfel de greșeli fara sa ne dam seama, insa invațarea nu se oprește niciodata. Cum se spune corect, hilar sau ilar? Haideți sa aflam. Hilar sau ilar? Cele doua cuvinte sunt folosite frecvent…

- Impactul bugetar pentru aplicarea noii legi a pensiilor este de 15 miliarde lei, de la 1 ianuarie 2024, si de 10 miliarde de lei, pentru recalcularea care se va aplica de la data de 1 septembrie 2024, a declarat marti, presedintele Casei Nationale de Pensii Publice (CNPP), Daniel Baciu, dupa intocmirea…

- Vorbim tot timpul despre eforturile companiilor de a ajunge la emisii zero, dar in multe cazuri acestea nu sunt foarte tangibile. Așa ca am mers spre una dintre companiile unde investițiile in tranziția verde chiar sunt vizibile, atat pe strazi cat și, in curand, in aer: DHL. Am discutat cu Patricia…

- Grupul marilor producatori de petrol a spus ca sectorul titeiului ar necesita investitii uriase, de 14.000 de miliarde de dolari daca doreste sa faca fata acestei cresteri, chiar si pe fondul unei expansiuni rapide a tehnologiilor de energie regenerabila. Prognoza pe termen lung a OPEC privind cererea…

- La cea de a doua reuniune organizata de Camera de Comerț și Industrie a Romaniei (CCIR) a fost propusa inființarea, pana la 1 decembrie 2023, a unei noi companii aviatice – Liniile Aeriene Romane (LAR) care sa lege orașele mari ale țarii. Azi, la Camera de Comerț și Industrie a Romaniei (CCIR) a avut…

- ”Am adaugat aeronave si echipaj de rezerva, suport logistic, am investit foarte mult in infrastructura, astfel incat daca exista probleme, oamenii sa rezolve aceste probleme mult mai repede decat inainte. Si daca te uiti la performanta noastra in august si septembrie, nu am mai anulat zboruri. Iar in…

- Aproape 220.000 de programatori lucreaza, in prezent, in industria IT din Romania, iar acestia pot aduce prin inovatie aproximativ 8% din Produsul Intern Brut (PIB), daca lucrurile merg bine anul acesta, in ciuda ultimelor evolutii, a afirmat, vineri, intr-o conferinta de specialitate, Bogdan Putinica,…