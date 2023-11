INFOGRAFIC: Top echipe cu cele mai multe goluri marcate în fotbalul european și România Toamna se numara golurile in campionatele de top din Europa, plus prima liga din Romania. Intr-o analiza realizata de Betano cu date colectate pana la 29 octombrie vom vedea mai jos cum stau lucrurile la capitolul goluri in fotbalul european și unde se situeaza prima liga de la noi in acest context. Spre exemplu, FCSB a marcat mai multe goluri decat a facut-o Girona, liderul surpriza din prima liga spaniola. ... Citeste articolul mai departe pe GSP.ro…

Sursa articol: GSP.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Toamna se numara golurile in campionatele de top din Europa, plus prima liga din Romania. Intr-o analiza realizata de Betano cu date colectate pana la 29 octombrie vom vedea mai jos cum stau lucrurile la capitolul goluri in fotbalul european și unde se situeaza prima liga de la noi in acest context.…

- Prezent la Bistrițeanul Live, președintele Asociației Cinegetice Someșul-Rodna, Dragoș Harjoaba a precizat ca in Bistrița-Nasaud se intalnește o situație unica la nivel de Europa, in județul nostru intalnindu-se toamna una dintre cele mai mari comasari de urși din Europa. Dragoș Harjoaba, vanator și…

- Ziua de sambata, 21 octombrie, este una extrem de bogata in oferta Betano, cu meciuri dintre cele mai atractive in campionatele de top din fotbalul european. Derby-ul orașului Liverpool, duelul Sevilla – Real Madrid sau incleștarea orgoliilor din sudul Franței dintre Nice și Olympique Marseille sunt…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a afirmat marti seara ca nu stie cand se va termina razboiul din Ucraina, dar a precizat ca el crede ca acesta a ajuns in ultima parte, cea mai grea, si ca trebuie facut totul pentru ca aceasta sa nu fie mai lunga decat primele doua parti ale conflictului,…

- Raportul Eurydice privind organizarea anului școlar 2023-2024 al Comisiei Europene, publicat joi, arata ca Romania ocupa unul dintre ultimele locuri din Europa din punct de vedere al zilelor petrecute de elevi la școala.

- Primul weekend din septembrie se incheie cu meciuri interesante in fotbalul european. Meciul zilei de duminica in Premier League le aduce fața in fața pe Arsenal și Manchester United, pentru ca in Spania lumina reflectoarelor sa fie ațintita spre Barcelona și Atletico Madrid, doua favorite la titlu.…

- Am terminat-o cu Europa intr-o maniera demna de mila și dispreț: nu mai avem nici o echipa exact atunci cand, de fapt, incep cu adevarat cupele europene. Cateva concluzii: 1. Ma așteptam sa fim aici. Acum o luna ma intrebam „Ce naiba sarbatorim?”, dupa ce unii jubilau fiindca eliminasem niște amatori…

- Am plecat la drum cu patru echipe, dar sita tururilor preliminare a cernut nemilos. Astfel, Romania a ajuns in playoff-ul Conference League cu doua echipe, Farul și Sepsi incercand sa patrunda in premiera in grupele competițiilor europene. Adversare vor fi doua echipe din fotbalul scandinav, doua formații…