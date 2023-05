Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana analizeaza posibilitatea de a acorda statelor membre mai mult timp pentru a-si echilibra bugetele, daca acestea investesc in cresterea productiei de munitie, o prioritate dupa invadarea Ucrainei de catre Rusia, transmite Bloomberg. Cheltuielile militare, inclusiv cele pentru productia…

- Cheltuielile militare la nivel mondial au crescut anul trecut la un nivel record, in conditiile in care razboiul Rusiei din Ucraina a determinat in Europa cea mai mare crestere anuala a cheltuielilor de la sfarsitul Razboiului Rece, in urma cu trei decenii, a declarat luni SIPRI, un important grup de…

- John Kirby, coordonatorul pentru strategii de comunicare al Consiliului National de Securitate al Casei Albe, a declarat ca nu pot exista negocieri de pace fara Ucraina și ca doar președintele Volodimir Zelenskiz are dreptul de a decide singur daca este gata sa negocieze cu Federația Rusa, informeaza…

- Decizia acestei tari de a se alatura Aliantei Nord-Atlantice a fost grabita de pericolul reprezentat de Rusia la adresa securitatii vecinilor ei, asa cum a fost cazul Georgiei, al Crimeei sau al Ucrainei, a spus Secretarul Generat Nato, Jens Stoltenberg. Realitatea este ca aderarea Finlandei este rezultatul…

- Finlanda a devenit, oficial, astazi, al 31-lea stat membru NATO. Decizia acestei tari de a se alatura Aliantei Nord-Atlantice a fost grabita de pericolul reprezentat de Rusia la adresa securitatii vecinilor ei, asa cum a fost cazul Georgiei, al Crimeei sau al Ucrainei, a spus Secretarul Generat NATO,…

- „Forțele și mijloacele militare stranse pentru o operațiune la scara larga cu scopul de a captura in intregime sau o parte semnificativa a Ucrainei nu sunt suficiente. Prin urmare, in viitorul apropiat, previziunile privind probabilitatea unor astfel de scenarii nu sunt confirmate. Mai mult decat atat,…

- Cele 12 luni de razboi in Ucraina nu au condus la perspective de pace. Dimpotriva, conflictul este mai impotmolit ca oricand. Totusi, ipoteza unei victorii rusesti a devenit total improbabila, a declarat Nicolas Gosset, cercetator la Institut Royal Superieur de Defense /Institutul Regal Superior de…

- Apar informații incredibile despre Kirilo Budanov, șeful Serviciului de Informații pentru Aparare al Ucrainei. Se pare ca directorul GUR a scapat din cel puțin 10 tentative de asasinat, potrivit unor surse citate de Ukrainska Pravda. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…