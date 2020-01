Stiri pe aceeasi tema

- In ultimii ani, romanii calatoresc din ce in ce mai mult cu avionul, fie pentru afaceri, excursii sau in vacante, iar anul 2019 a adus cresteri de 30 % la rezervarile biletelor de avion, spun specialistii agentiei de turism online eSky, care precizeaza ca destinatiile favorite ale romanilor in 2019…

- „Vor fura engros secrete de stat, indiferent ca sunt secrete nucleare ale Marii Britanii sau secrete de la M16 sau M15”, a avertizat O’Brien marți, intr-un interviu acordat Financial Times. „Este oarecum socant pentru noi ca britanicii privesc Huawei ca pe o decizie comerciala. 5G este o decizie…

- Autor: Stelian ȚURLEA Tim Marshall a fost corespondent pe probleme de politica externa la televiziunea britanica Sky News. A transmis din 30 de țari, inclusiv din șase zone de razboi. Dupa 25 de ani de jurnalism pe linia frontului, se ocupa acum de site-ul TheWhatAndTheWhy.com. A vazut cu ochii lui…

- Lexus și-a prezentat primul sau model 100% electric. SUV-ul UX300e se va comercializa in Europa și China incepand cu anul 2020, iar pe piața locala din Japonia in 2021.EV-ul nipon este eschipat cu un motor electric de 204CP și 300 Nm, montat pe axa din fața.

- Confruntați cu cea mai atipica campanie electorala de dupa ‘89, in care candidații au corespondat de la distanța, principala intrebare a acestor zile pentru dealerii din piața valutara este daca banca centrala și-a propus o „eventuala necesara reacție prompta”. Deprecierea actuala a monedei nationale,…

- Tesla investește o suma record in fabrica din Germania. Numarul de angajați va ajunge la 8.000 de persoane Constructorul american de automobile electrice Tesla intentioneaza sa investeasca pana la patru miliarde de euro in prima sa uzina din Europa. Potrivit unor surse citate de DPA, fabrica urmează…

- Tesla era in cautarea unei locatii in Germania pentru constructia unei fabrici numite "Gigafactory" - unde vor fi produse bateriile pentru vehiculele sale electrice, dar si masina Model Y.Expertiza germana in domeniul auto a reprezentat principalul motiv pentru alegerea tarii, a precizat…

- Britanicii duc un stil de viata mai nesanatos si beneficiaza de mai putini medici si asistente pe cap de locuitor decat populatiile altor tari dezvoltate, se arata intr-un raport OCDE, scrie Agerpres dupa o relatare Press Association. Potrivit raportului, britanicii beau mai mult alcool si…