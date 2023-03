Stiri pe aceeasi tema

- Prețurile din Romania au devenit tot mai revoltatoare, mai ales atunci cand vorbim despre produse simple, care candva erau ieftine. Iata cat au ajuns sa coste roșiile, usturoiul sau urzicile in piețele din Romania, in anul 2023. Daca o legatura de patrunjel costa doar cațiva lei, iata ce preț are acum.

- Vaccinul HPV va deveni mai accesibil pentru femeile intre 18 și 45 de ani. Serul, care previne cancerul de col uterin , ar urma sa fie compensat. Vaccinul impotriva HPV ar urma sa fie compensat in premiera in Romania pentru femeile cu varsta intre 18 și 45 de ani, in condițiile in care țara noastra…

- S-au scumpit nu numai lactatele, carburantii si facturile, dar si urzicile. Mai mult, banalele verdeturi concureaza cu pretul carnii. In piata, costul unui kilogram de urzici, vedeta acestei perioade, a ajuns sa treaca de pretul unui kilogram de carne de porc. In felul acesta, cei care vor sa manance…

- Netflix a dezvaluit luni in exclusivitate pentru HotNews.ro ca va ieftini abonamentul sau de baza pentru clientii din Romania ai serviciului de streaming. Mai exact, pretul abonamentului de baza (basic) al Netflix pentru Romania va fi redus de la 7,99 euro la 4,99 euro incepand de luni, 13 februarie.…

- Persoana fizica cu avere mare este persoana fizica rezidenta fiscal in Romania, care deține o avere, atat in Romania, cat și in strainatate, estimata la o valoare mai mare de 25 de milioane de euro, echivalentul in lei, arata ANAF intr-un proiect de ordin pus in dezbatere publica, conform Mediafax.…

- Cu toții știm ca prețurile au fost majorate semnificativ in ultimul timp, astfel ca viața in Romania a devenit din ce in ce mai scumpa. Insa, nu este vorba doar despre alimente, ci și despre o simpla ieșire in oraș, unde oamenii trebuie sa plateasca sume duble de bani pentru un cappucino. Iata cat a…

- Un cappuccino, poate cea mai consumata cafea cu lapte in Romania, a ajuns sa coste mai mult decat in Spania sau Italia.Un cappuccino in oraș a ajuns sa coste chiar si 18-20 de lei. Pretul, care a crescut cu 20-50% in doar un an, variaza in functie de marimea canii si de tipul de lapte folosit, cel vegetal…

- Acțiunile pe care unele persoane condamnate definitiv le au la Bursa de Valori București ar urma sa fie vandute de catre Agenția Naționala de Administrare Fiscala. Președintele ANAF, Lucian Heiuș, a confirmat deja informația pentru HotNews.ro. ANAF a demarat o procedura de achiziții publice pentru o…