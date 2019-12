​INFOGRAFIC Câţi bani au câştigat firmele IT din vânzările de software ​Sectorul de activitați de realizare a soft-ului la comanda (CAEN 6201) a înregistrat creștere de 2 cifre a veniturilor în 2018 fața de anul precedent, arata un studiu Coface. Mai mult de trei sferturi dintre firmele din sector au înregistrat profit net la finalul anului trecut, dar gradul de îndatorare la nivelul sectorului de 47,9% este în scadere fața de 2017.Citeste continuarea pe StartupCafe.ro

