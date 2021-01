Stiri pe aceeasi tema

- In ultimele 24 de ore in Romania s-au vaccinat 18.000 de cadre medicale. Este cel mai mare numar de persoane vaccinate intr-o singura zi de la debutul campaniei de imunizare. Din 27 decembrie 2020, de la debutul campaniei de vaccinare in Romania, au fost imunizate impotriva Covid-19 76.000 de persoane.…

- Rusia a inoculat un milion de persoane impotriva COVID-19 cu Sputnik V, conform unui anunt publicat pe contul de Twitter dedicat acestui vaccin rusesc, relateaza miercuri Reuters. Rusia, care se afla pe locul patru in lume in ceea ce priveste numarul de cazuri de COVID-19, a inceput vaccinarile la scara…

- Primul oficial din Romania care s-a imunizat impotriva Covid-19 este Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei naționale de vaccinare. Valeriu Gheorghița a fost vaccinat la centrul amenajat in policlinica Spitalului Militar Central din București. Timp de 15 minute de la vaccinare, Valeriu Gheorghița…

- Peste 10.000 de persoane din Romania s-au vaccinat impotriva coronavirusului pana in acest moment, anunța Centrul Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva Covid-19 (CNCAV). Potrivit datelor puse la dispoziția CNCAV de catre Institutul Național de Sanatate Publica, pana joi,…

- Comitetul national pentru coordonarea vaccinarii anti-COVID informeaza joi ca, in ultimele 24 de ore, potrivit datelor puse la dispozitie de catre Institutul National de Sanatate Publica, prin aplicatia Registrul Electronic National al Vaccinarilor, au fost imunizate impotriva coronavirusului, cu…

- Dupa mai multe luni in care Romania s-a luptat cu coronavirusului, iata ca de doua zile a inceput campania de vaccinare impotriva COVID-19, dupa ce au ajuns deja primele doze de la Pfizer! Cate persoane s-au vaccinat pana in acest moment!

- In prima zi a campaniei de vaccinare impotriva noului coronavirus din Romania, din peste 900 de persoane carora le-a fost administrat serul, numai una a avut o reactie adversa, dar si aceea s-a rezolvat rapid, cu un minim tratament.

- Doctorul Adrian Marinescu, medic infecționist la Institutul Matei Balș din Capitala, a declarat ca totul este pregatit pentru ca inceputul vaccinarii din Romania sa se desfașoare conform procedurilor. In ceea ce privește cine va fi primul roman din țara vaccinat, el a spus ca va fi o surpriza.