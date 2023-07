Stiri pe aceeasi tema

- Emil Constantinescu le-a transmis politicienilor ca serviciile secrete nu pot sa-i cumpere pe cei care au respectat legea și regulile societații. El spune ca a fost urmarit in perioada in care a condus Romania, dar nu a putut sa fie șantajat."Puterea lor sta in slabiciunile celorlalti, pentru ca ei…

- Disney+ anunța ca al doilea sezon al serialului FX „Ursul”, așteptat aclamat de critici și caștigator al mai multor premii, va fi difuzat in premiera pe 2 august in Romania in exclusivitate pe Disney+. Toate cele 10 episoade vor fi disponibile la data difuzarii in premiera.

- La nici șase luni de la lansarea sa, superproducția Avatar 2 poate fi vazut și in afara cinematografului ceea ce constitue o premiera. Planurile financiare ale ultimului film al lui James Cameron se pare ca au fost stabilite, dupa ce continuarea SF-ul sau a avut incasari colosale in cinematografe, de…

- Conturile de Netflix folosite la comun vor fi taxate suplimentar. Anunțul companiei: Cat costa un extra abonat Conturile de Netflix folosite la comun de mai mulți utilizatori vor fi taxate suplimentar: este mesajul pe care compania il va trimite in urmatoarele zile catre abonații din Romania. Mai exact,…

- Dupa pierderile de la inceput de an, Disney a trecut la taieri, pe modelul HBO, incercand sa scape de cheltuielile cu titlurile care nu au avut mare succes. Peste 50 de filme si seriale vor disparea de pe Disney+ si Hulu, intr-o incercare a gigantului american de a reduce cheltuielile.

- "Miraculos: Ladybug & Cat Noir, The Movie" face parte din portofoliul de noi filme si seriale pentru copii lansate de Netflix in aceasta vara. Filmul regizat de Jeremy Zag va avea premiera pe 28 iulie, potrivit news.ro.Primul lungmetraj bazat pe indragita franciza "Miraculos" si intitulat "Miraculous:…

- Cu știrile recente despre partajarea parolei Netflix, scandalul „Cleopatra creola”, concedierile Disney+ și largirea accelerata a concurenței, piața serviciilor de streaming este intr-o continua fluctuație,... The post Netflix ramane in continuare „regele” streamingului, dar scade constant in popularitate.…

- Cu știrile recente despre partajarea parolei Netflix, scandalul „Cleopatra creola”, concedierile Disney+ și largirea accelerata a concurenței, piața serviciilor de streaming este intr-o continua fluctuație,... The post Netflix ramane in continuare „regele” streamingului, dar scade constant din popularitate.…