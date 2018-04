[Infografic] Bursa de Valori Bucuresti a fost campioana primului trimestru in UE

Stiri pe aceeasi tema

- Cresterea inregistrata de bursa de la Bucuresti este cea mai mare din randul indicilor principali ai burselor din Uniunea Europeana, potrivit datelor Reuters, in conditiile in care doar 9 piete europene au avut indicii principali pe plus dupa primele trei luni ale anului.

- Bursa de Valori București (BVB) a incheiat primul trimestru cu o creștere de 12,4% a indicelui BET, principalul indice al pieței de capital locale care include cele mai tranzacționate 13 companii, dupa ce la jumatatea lunii martie a atins un nivel de 8.816 puncte, maximul ultimilor 11 ani. Creșterea…

- Astfel, BET, care arata evolutia celor mai lichide 13 companii, a urcat cu 0,14% peste nivelul la care a inchis joi, potrivit Agerpres. Totodata, indicele BET-Plus, care arata evolutia celor mai lichide 37 de actiuni de la BVB, a crescut cu 0,11%, indicele BET-FI al SIF-urilor a inregistrat o apreciere…

- Indicele principal al pietei de capital romanesti a atins, marti dimineata in deschiderea sedintei de tranzactionare, cea mai mare valoare din ultimii 11 ani, respectiv de 8.869 puncte, conform datelor Bursei de Valori Bucuresti (BVB). Astfel, indicele BET, care arată evoluţia celor mai lichide…

- Trei din cele sase companii private care s-au listat pe Bursa de Valori Bucuresti (BVB) in ultimul an si jumatate au evolutii pozitive fata de pretul de IPO, Medlife (M) stand cel mai bine la acest capitol, actiunile operatorul de servicii medicale fiind in urcare cu aproape 30%. Desi au dat un important…

- Actiunile BRD au crescut luni cu un spectaculos 3,5% si au inregistrat o valoare a tranzactiilor de aproape 11 mil. lei, cea mai mare de pe Bursa de Valori Bucuresti (BVB). Evolutia vine dupa ce banca a anuntat oficial cel mai mare dividend din istorie, informatie care era insa prezenta in piata…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) ocupa primul loc in topul cresterilor bursiere din Uniunea Europeana, cu un plus de 9% in primele doua luni ale acestui an, potrivit unui comunicat remis, marti, AGERPRES. BVB a inregistrat un avans de 9%, dupa ce indicele BET, principalul indice al pietei de capital…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a inchis primele doua luni din 2018 cu o crestere de 9%, cea mai buna evolutie din randul pietelor de capital din Uniunea Europeana, potrivit calculelor Reuters. Rezultatele financiare pozitive, asteptarile privind dividendele, dar si perfomanta slaba de la finalul…