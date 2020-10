Stiri pe aceeasi tema

- ​Romania a obținut de la Uniunea Europeana un imprumut in valoare de 4,1 miliarde euro in cadrul instrumentului european de sprijin temporar pentru atenuarea riscurilor de șomaj intr-o situație de urgența ca urmare a apariției epidemiei de COVID-19 (SURE), conform unui comunicat de presa al Ministerului…

- Magiunul de prune Topoloveni a intrat in Registrul Național al Mențiunilor Nutriționale și de Sanatate, sub numarul de inregistrare 1360. Calitatea acestuia și beneficiile lui pentru sanatate au fost astfel recunoscute o data in plus. Mențiunea nutriționala „fara adaos de zahar“ a fost obținuta de catre…

- 3,7 milioane de tone de ciocolata au fost produse in Uniunea Europeana in anul 2019. Din aceasta cantitate, doar aproape 29.000 de tone, mai putin de un procent din cantitatea totala, a fost produsa in Romania. Asta arata datele publicate luni de Eurostat, conform Agerpres. Germania, Italia si Franta…

- O cantitate de 3,7 milioane de tone de ciocolata a fost produsa in Uniunea Europeana in anul 2019 si doar aproape 29.000 de tone, mai putin de un procent din cantitatea totala, a fost produsa in Romania, arata datele publicate luni de Eurostat. Germania, Italia si Franta au fost principalii producatori…

- Romania se afla pe lista Comisiei Europene cu un imprumut de patru miliarde de euro pentru acoperirea costurilor legate direct de finanțarea sistemelor naționale de șomaj tehnic, arata un comunicat al Comisiei Europene.Comisia Europeana a prezentat Consiliului propuneri de decizii de acordare de sprijin…

- Bulgaria și-a neglijat serios eforturile de a pune în aplicare în mod corespunzator și în timp util legislația europeana, potrivit ultimului raport al Comisiei Europene (CE) privind respectarea legislației Uniunii din 2019, scrie cotidianul bulgar Sega, preluat de Rador. Bulgaria este…