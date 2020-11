InfoCons: Importurile de laptopuri în România au crescut cu 38% în primele şapte luni Romania si Danemarca au inregistrat, in primele sapte luni ale anului, cele mai mari cresteri la importurile de laptopuri din UE, respectiv 38%, potrivit unui comunicat al asociatiei InfoCons, remis, luni, AGERPRES. In acest an, importurile de laptopuri au atins un maxim istoric, ca urmare a pandemiei si a faptului ca multi oameni au fost nevoiti sa lucreze sau sa studieze de acasa. Cele mai mari importuri extracomunitare, respectiv 90%, au provenit din China: 14,4 miliarde de euro in primele sapte luni ale acestui an, fata de 12,1 miliarde de euro in perioada similara a anului trecut. Romania… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Primul val de COVID-19 a provocat o perturbare a comertului International. Pe masura ce tarile s-au adaptat crizei, mai multi oameni au fost nevoiti sa lucreze sau sa studieze de acasa, precum si sa se bazeze pe intalniri virtuale. Acest lucru a facut ca importurile de laptop-uri sa atinga un maxim…

- Importurile de laptopuri ale României în primele sapte luni ale anului au înregistrat un avans de 38% comparativ cu perioada similara a anului trecut, aceasta fiind cea mai mare crestere procentuala înregistrata în rândul statelor…

- Importurile de laptopuri ale Romaniei in primele sapte luni ale anului au inregistrat un avans de 38% comparativ cu perioada similara a anului trecut, aceasta fiind cea mai mare crestere procentuala inregistrata in randul statelor membre ale Uniunii Europene, arata datele publicate vineri de Eurostat.…

- Romania este printre cei mai mari producatori de grau, dar importa paste. In primele 6 luni ale anului, Romania a exportat produse agroalimentare de 3,42 miliarde de euro și a importat de 4,39 miliarde de euro.Romania este campioana Europei la productia de porumb si grau. Cu toate acestea,…

- Strainii nu au mai adus bani și nu au mai deschis firme in Romania, in timpul pandemiei. Investitiile straine directe au scazut cu 60% in primele sapte luni Investitiile straine directe au scazut in primele sapte luni din 2020 cu 60,23% fata de perioada similara a anului trecut, la 1,326 miliarde de…

- Deficitul comercial al Romaniei a ajuns, in primele sapte luni ale anului, la 9,990 miliarde de euro, in crestere cu 481,4 milioane de euro fata de cel inregistrat in perioada 1 ianuarie - 31 iulie 2019, arata datele publicate miercuri de Institutul National de Statistica (INS). Potrivit sursei citate,…

- Luata prin surprindere de expansiunea gigantului chinez, administrația americana acuza Huawei ca vrea sa spioneze pe toata lumea și incearca sa-și convinga partenerii strategici sa elimine compania chineza din toate rețelele mobile. Romania se numara printre primele țari care au raspuns apelului Statelor…

- Primele 7 luni din acest an au dus decalajul dintre veniturile la buget și cheltuielile Statului la aproape 50 de miliarde de lei (4,7% din PIB), arata datele publicate miercuri de oficialii Ministerului Finantelor Publice. Potrivit estimarilor autoritaților, România va încheia acest an…