Unele preparate au pana la 11 E-uri și doar 10 % carne de porc Potrivit unui studiu al InfoCons, realizat pe baza etichetelor de produse ce se regasesc pe piata din Romania, carnea de porc se afla in proportie destul de redusa in compozitia crenvurstilor de porc, existand situații in care, in unele produse care sunt vandute la raft, se menționeaza inclusiv prezența carnii de… pui! Concret, InfoCons a realizat un studiu pe baza etichetelor produselor tip crenvurști de porc ce se regasesc pe piața din Romania, in total fiind analizate 19 produse. ”Ca urmare a centralizarii și analizarii informațiilor…