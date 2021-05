Deputatul USR-PLUS de Buzau, Emanuel Ungureanu, membru in Comisia pentru Sanatate din Camera Deputaților, a publicat o statistica cu acoperirea vaccinarii anti-COVID in randul personalului medical din județul Buzau, reieșind ca mai mult de jumatate dintre salariați au ales sa nu se imunizeze, pana la data de 1 mai. Una dintre cele mai interesante informații, insa, rezulta din datele centralizate cu privire la vaccinarea in cadrul Direcției de Sanatate Publica (instutuția care a promovat cel mai mult ideea vaccinarii in masa a populației), procentul fiind de doar 28% dintre salariați care au fost…