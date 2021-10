Influența vremii asupra migrenelor Mulți oameni considera ca schimbarile de vreme sau altitudine cresc șansele de a avea dureri de cap, inclusiv dureri de cap de tip migrena. Exista studii care par sa susțina aceasta ipoteza, mai ales ca aproximativ o treime din cei care sufera de acest tip de dureri de cap au observat niște tipare legate de vreme și presiunea atmosferica implicate in declanșarea migrenelor, dar rezultatele cercetarilor sunt mixte. E posibil ca o serie de subtipuri de migrene sa nu fi facut obiectul respectivelor studii. Modificari ale presiunii barometrice rezultate din urcatul la inalțimi mari sau chiar mersul… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

