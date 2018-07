Stiri pe aceeasi tema

- Tribunalul Giurgiu i-a condamnat pe doi agenti de politie la inchisoare cu executare pentru savarsirea infractiunilor de luare de mita in forma continuata, trafic de influenta si furt calificat, se arata intr-un comunicat de presa remis luni de Serviciul Judetean Anticoruptie Giurgiu. "Tribunalul Giurgiu…

- "Vom depune un proiect care sa reglementeze desfasurarea acestei activitati dupa bunele practici din lumea libera, democratica, in asa fel incat sa nu mai existe posibilitatea ca cei care fac activitati de lobby sa fie acuzati ca fac trafic de influenta. Sigur ca acest lucru nu inseamna ca traficul…

- Intrucat barbatul emana halena alcoolica, polițiștii orașului Santana l-au testa pe acesta cu aparatul alcooltest, rezultand o alcoolemie de 1,05 mg./l. alcool pur in aerul expirat. In urma verificarilor efectuate s-a constatat ca cel in cauza nu deține permis de conducere. Conform procedurii, s-a dispus…

- Fostul ministru al Finantelor Publice Sebastian Vladescu este urmarit penal de procurorii DNA, pentru doua infractiuni de luare de mita si trafic de influenta in forma continuata. Vineri, procurorii i-au adus la cunostinta fostului ministru acuzatiile. (continua) AGERPRES/(AS - autor:…

- Consilierii judeteni se intalnesc joi, 26 aprilie, intr-o sedinta ordinara care va avea pe ordinea de zi un numar de 22 de proiecte. Printre subiectele ce vor fi supuse votului se numara utilizarea excedentului pe 2017, alocarea de sume din rezerva bugetara, dar si aprobarea repartizarii sumelor din…

- „Școala Familiei’’ a prezentat la Biserica „Sfintii Trei Ierarhi’’ din Cugir modulul intitulat „Influența muzicii asupra creierului copiilor’’ sustinut de doctor in științe medicale Veronica Gradinariu, asistent universitar la Universitatea de Medicina și Farmacie din Iași. Atelierul așteptat cu interes…

- In Romania, numarul accidentelor rutiere produse pe fondul consumului de alcool la volan este la jumatate fața de media europeana. O contribuție esențiala la aceasta diferența o are faptul ca in țara noastra conducerea sub influența alcoolului este interzisa. Experiența acumulata la nivel european arata…

- Brigada Rutiera de Politie Rutiera anunta ca de la inceputul anului pana in prezent au fost depistati 34 de soferi care se aflau sub influenta drogurilor, trei dintre acestia fiind prinsi de politisti in cursul noptii trecute.