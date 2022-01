Stiri pe aceeasi tema

- În timpul unei ședințe online a CSTO, Vladimir Putin și-a exprimat sprijinul fața de președintele Kazahstanului, doar ca i-a greșit prenumele. În loc de „Kasîm-Jomart” Tokaev, i-a spus „Kemel Jomartovici”. Din secvența aparuta pe Internet și devenita…

- Armata rusa se va retrage din Kazahstan in doua zile, a anunțat președintele Jomart Tokaev. Este vorba de cei peste doua mii de militari trimiși pentru „menținerea pacii” in Kazahstan. Trimiterea de trupe straine in aceasta țara din Asia fusese aprobata de Organizatia Tratatului de Securitate Colectiva…

- Kazahstanul reprezinta mai bine de jumatate din teritoriul pierdut de Rusia la destramarea Uniunii Sovietice. In 1989, in Kazahstan traiau peste sase milioane de rusi. Astazi, numarul lor este in jurul cifrei de patru milioane din saptesprezece milioane de locuitori. Cu alte cuvinte, rusii reprezinta…

- Presedintele rus Vladimir Putin a revendicat luni victoria în apararea Kazahstanului de ceea ce el a descris drept o „revolta terorista” sustinuta de straini si a promis liderilor altor state ex-sovietice ca o alianta condusa de Moscova îi va proteja si pe ei, relateaza News.ro…

- Autoritațile din Kazahstan au declarat duminica ca au stabilizat situația in intreaga țara dupa cea mai sangeroasa izbucnire de violența din cei 30 de ani de independența, iar trupele unei alianțe militare conduse de Rusia pazesc „facilitați strategice”, relateaza Reuters. Oficialii din domeniul securitații…

- Kazahstanul trece prin cele mai violente proteste de strada de la câștigarea independenței în urma cu trei decenii, analiștii afirmând ca motivele care au dus la declanșarea acestora nu țin doar de creșterea brusca a prețului la carburanți, scrie Associated Press.Prabușirea…

- O alianța militara a statelor post-sovietice, condusa de Rusia, va trimite forțe armate in Kazahstan pentru a ajuta la stabilizarea țarii, in urma protestelor violente impotriva creșterii prețurilor la carburanți. Organizația Tratatului de Securitate Colectiva (CSTO), care include Rusia, Belarus, Armenia,…

- Consiliul de Securitate Colectiva al OTSC (Organizatia Tratatului de Securitate Colectiva, alianta militara din care fac parte Rusia, Armenia, Kazahstan, Kargazstan, Tadjikistan si Belarus) a decis sa trimita fortele colective de mentinere a pacii in Kazahstan, a anuntat in aceasta dimineata, prim-ministrul…