- Un barbat care transporta un cadavru intr-un carucior pe o strada din Sectorul 5, vineri seara, a fost observat de trecatori care au sunat la 112. Polițiștii s-au deplasat la fa20a locului, unde l-au gasit și imobilizat pe barbatul respectiv, conform informațiilor transmise de Poliția Capitalei. „Pe…

- Scene incredibile surprinse in traficul din București, unde o femeie, care avea in geam semnul de incepator, avea in brațe o fetița care manevra volanul in intersecția dintre șoseaua Colentina și șoseaua Fundeni. Imaginile au fost postate in social media, iar Poliția a transmis ca s-a sesizat și face…

- Este ancheta la IPJ Braila dupa intervenția polițiștilor in cazul crimei care seamana izbitor cu cazul Caracal. Acuzațiile sunt extrem de grave dupa ce o femeie, in varsta de 44 de ani, a fost gasita moarta, la aproape 24 de ore dupa ce a sunat la 112 cu speranța ca cineva va ajunge la timp […] The…

- Politistii din Bucuresti au stabilit ca sesizarea PNL privind o posibila frauda la manevrarea buletinelor de vot de catre unul dintre membrii comisiei de votare de la o sectie din Sectorul 1 nu se confirma, membrii comisiei avand avizul necesar pentru aranjarea si ordonarea buletinelor de vot. Potrivit…

- UPDATE. Ora 10.27. Poliția a gasit buletine de vot deja ștampilate intr-o secție din Sectorul 2. Polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Secția 7 Poliție au gasit buletine de vot deja ștampilate intr-o secție de vot din Sectorul 2. Polițiștii au fost sesizați de…

- Pompierii intervin, marti, la un incendiu produs in Sectorul 2 al Capitalei. Arde o locuinta si acoperisul celei de-a doua. ”Intervenim pentru stingerea unui incendiu produs la o locuinta, situata pe str. Culea Nicolae din Sectorul 2. Incendiul se manifesta cu degajari mari de fum la o locuinta tip…

- Un barbat din București a fost rapit, in plina zi, din parcarea subterana a complexului rezidențial in care locuiește, in Sectorul 1. Incidentul a fost anunțat la 112 de paznicul complexului. Polițiștii l-au gasit pe barbat in scurt timp, lovit și abandonat pe o strada aflata la cațiva kilometri distanța.…

- Un tanar in varsta de 21 de ani este suspectat ca a produs un accident in judetul Suceava, eveniment in urma caruia un barbat de 26 de ani a murit, soferul fugind de la fata locului. Suspectul a fost gasit doua ore mai tarziu. El era beat si s-a baricadat intr-o locuinta, politistii reusind sa-l […]…