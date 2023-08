Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a anuntat ca va dispune retragerea de pe piata a unui aparat care pretinde ca analizeaza nivelul de nitrati si nitriti din lume si fructe, a anunțat presedintele ANPC, Horia Constantinescu, afirmand ca nu exista o acreditare a aparatului si…

- Un proiect de lege care a fost depus la Senat și propune sa introduca eticheta de ”produs romanesc” pentru carnea și produsele din carne provenite numai din ferme din Romania. totodata, proiectul ar urma sa interzica vanzarea de carne sintetica. Ce prevede proiectulPotrivit proiectului, afișarea informatiilor…

- Alte 8 BANCI sanționate de ANPC: Printre ele și cele doua banci ale Statului, Eximbank și CEC Bank. Ce amenzi au fost aplicate Alte 8 BANCI sanționate de ANPC: Printre ele și cele doua banci ale Statului, Eximbank și CEC Bank. Ce amenzi au fost aplicate ANPC (Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor)…

- In cadrul activitații sale de supraveghere a pieței, Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a continuat seria de verificari a modului in care bancile pun in practica contractele de creditare pe termen mediu și lung, cu termen de rambursare de peste 10 ani, catre consumatorul-persoana…

- Un numar de 11 banci din Romania au fost sanctionate de Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor pentru nereguli precum practici comerciale inselatoare la modul de calcul al ratelor la credite, in asa fel incat clientii plateau preponderent dobanda. Astfel, au fost date amenzi in valoare…