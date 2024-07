Stiri pe aceeasi tema

- Controversatul influencer Andrei Versace a fost gasit mort in blocul in care locuia, dupa ce paznicul a alertat autoritațile. Poliția a deschis dosar de moarte suspecta pentru a afla imprejurarile in care a avut loc tragedia.

- Informația potrivit careia Andrei Versace a murit a șocat lumea mondena. Controversatul influencer a fost gasit fara suflare in propriul apartament pe care il deținea intr-un complex din cartierul bogaților. Cum s-a afișat tanarul in ultima imagine pe care a facut-o publica pe rețelele de socializare…

- Cadavrul unui barbat a fost gasit sambata intr-un apartament din Sectorul 1. Potrivit surselor STIRIPESURSE.RO, barbatul gasit decedat este Andrei Versace, cunoscut sub numele de „Regele fițelor”. La sfarșitul lunii martie, el fusese reținut de polițiști dupa un incident intr-un mall.

- In noaptea de 29/30 iunie a.c., in jurul orei 01.00, Poliția municipiului Cluj-Napoca – Secția 2 Poliție Rurala Apahida a fost sesizata prin intermediul unor apeluri la SNUAU 112, despre faptul ca in localitatea Feleacu este tulburata liniștea publica, fiind organizata o petrecere cu participarea unui…

- Poliția vine cu informații oficiale despre accidentul cu 5 mașini de sambata noaptea, din centrul Aradului, de producerea caruia se arata vinovat un tanar aradean... The post Tanarul șofer care a cauzat accidentul din centru s-a ales cu dosar penal appeared first on Special Arad · ultimele știri din…

- O excursionista in varsta de 40 de ani din Alpii austrieci si-a pierdut viata dupa ce a cazut victima atacului unei turme de vaci, iar cele doua fiice ale sale au fost ranite in urma acestui incident rar, a anuntat Politia austriaca, citata de AFP. Femeia, originara din regiune, se afla in excursie,…

- Cei doi cetateni ucraineni care au trecut granita in Romania prin Muntii Maramuresului au fost gasiti de o echipa mixta. Ei au fost coborati din munte marti seara. „Cei doi ucraineni au fost gasiti, le-a fost acordat primul ajutor si au fost coborati pana la baza muntelui, unde asteptau echipajele medicale…

- Inspectoratul de Poliție Județean Suceava acționeaza cu efective sporite in perioada de minivacanța dintre 22 și 24 iunie. Concentrarea efectivelor de ordine publica este in municipiul Suceava, unde au loc mai multe evenimente cu public numeros, atat evenimente religioase, cat și de divertisment.O ...