Stiri pe aceeasi tema

- Din cauza inflației și a facturilor explozive la energie, dupa invazia rușilor in Ucraina, nivelul de trai scade in aproape toata Europa. In Olanda, de exemplu, statisticile oficiale arata o scadere de aproape 7 procente a puterii de cumparare.

- Britanicii se asteapta la noi intreruperi in lantul de aprovizionare din cauza grevei docherilor. Pentru prima data in ultimii 30 de ani, docherii de la cel mai mare port de containere au intrat in greva. Sindicatele cer marirea salariilor cu o suma care sa acopere inflatia.

- Marea Britanie se confrunta cu cea mai mare inflație din ultimii 40 de ani. A ajuns la 10,1 la suta. Finanțiștii de la Londra sunt surprinși - nu se așteptau sa se ajunga la o inflație de doua cifre.

- Ministerul apararii rus susține, marți, ca Marea Britanie a cerut permisiunea pentru ca un avion de spionaj de tip RC-135, sa survoleze spațiul aerian rusesc și a calificat acțiunea drept „o provocare intenționata”, relateaza Reuters.

- Aproape o treime dintre gospodariile din Regatul Unit se vor confrunta cu saracia in aceasta iarna, dupa ce vor plati facturi la energie care vor crește din nou in ianuarie, relateaza CNN. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Cea mai mare greva feroviara din ultimii 30 de ani a inceput marți in Marea Britanie. Zeci de mii de angajați protesteaza fața de salariile pe care le considera mici și cer condiții mai bune de munca. Greva ar putea deschide calea pentru o acțiune sindicala pe scara larga in intreaga economie in lunile…

- Sindicatul feroviar RMT a indicat la inceputul lunii iunie ca peste 50.000 de angajati ai sistemului feroviar britanic nu vor mai munci ”in timpul celui mai mare conflict sectorial din 1989”, cerand in special cresteri salariale in concordanta cu inflatia galopanta. Pe langa salarii, RMT denunta deteriorarea…

- Marea Britanie acorda prioritate discutiilor cu Ucraina, mai degraba decat cu Rusia, despre situatia celor doi combatanti britanici condamnati la moarte de un tribunal al separatistilor prorusi din Donetk, in estul Ucrainei, a declarat vineri purtatorul de cuvant al prim-ministrului Boris Johnson,…