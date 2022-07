Stiri pe aceeasi tema

- Preturile medii de consum in luna iunie 2022 fata de luna mai 2022 au crescut cu 2,21%, arata date ale Biroului National de Statistica (BNS). Creșterea preturilor medii de consum a fost determinata de majorarea preturilor la produsele alimentare cu 0,57%, la marfurile nealimentare cu 2,35% și la serviciile…

- Banca Centrala Europeana (BCE) va merge "oricat de departe e nevoie" pentru a lupta impotriva unei inflatii "excesiv de ridicate" si care ar urma sa ramana la acest nivel "pentru o anumita perioada" in zona euro, a declarat marti presedintele BCE,

- Inflatia a ajuns la 13,8% deoarece avem costuri mai mari cu combustibilii, cu gazele, cu transportul, la care se adauga problemele din lanturile de aprovizionare, care s-au vazut in costurile cu produsele agroalimentare, afirma Cristian Popa, membru al Consiliului de Administratie la Banca Nationala…

- Inflatia si razboiul au scos din banci economii personale de peste 4,42 miliarde de lei si investitii personale de aproape 1,57 miliarde de lei din fondurile de investitii romanesti, numai in luna martie. Si inca nu sunt date oficiale daca tendinta de dezinvestire nu se va fi amplificat in aprilie.…

- Republica Moldova se confrunta in acest moment cu grave probleme economice. Ele sunt accentuate de valul de refugiați ucraineni carora țara le face cu greu fața. Inflația a ajuns la cote astronomice (șeful Bancii Naționale a Moldovei a anunțat o inflație de 31%. E posibil sa creasca in continuare),…

- Inflatia ar urma sa atinga varful din acest an in luna iunie si se va mentine ridicata pe tot parcursul lui 2022, conform raportului de prognoza al Bancii Nationale. In documentul prezentat astazi este calculat un nivel de 12,5% pentru sfarsitul anului, in crestere cu peste trei puncte procentuale fata…

- Banca Naționala a Romaniei a majorat dobanda-cheie la 3,75% pe an Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei a hotarat marti majorarea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 3,75% pe an, de la 3% pe an anterior, incepand cu data de 11 mai 2022, informeaza banca centrala. Totodata,…