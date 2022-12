Stiri pe aceeasi tema

- „Preturile au crescut peste tot in Uniunea Europeana si la noi au crescut, este o realitate, dar nu este in Romania cea mai scumpa hrana din Uniunea Europeana. Daca nu credeti, sa imi dati posibilitatea sa va arat preturile din tarile unde eu am fost si pe care le-am fotografiat ca sa fac o comparatie",…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea anunța ca nu vor fi noi scumpiri la alimente. Anunțul vine in contextul in care, jumatate dintre romani spun ca au fost foarte afectați de creșterea prețurilor din acest an. Datele recente arata ca aproximativ 47% dintre romani spun ca au fost foarte afectați de scumpiri,…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, susține ca nu exista motive obiective pentru o scumpire a produselor agroalimentare, deoarece preturile s-au stabilizat in productia primara si in procesare. „Nu sunt motive sa se scumpeasca produsele agroalimentare. Nu sunt motive obiective pentru ca productia…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a afirmat sambata, la Slatina, dupa vizitarea standurilor cu legume, fructe si preparate traditionale de la Zilele Recoltei, ca preturile reflecta respectul pentru munca, punctand ca produsele sunt de calitate. Citește și: Ministrul Agriculturii, la Muzeul Golești:…