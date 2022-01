Inflație-record lovește Istanbulul. Mâncarea s-a scumpit cu 15% Inflația a inregistrat cea mai mare creștere din ultimul deceniu in Istanbul, potrivit datelor furnizate sambata de autoritați și citate de Reuters. In cel mai mare oraș al Turciei, inflația din decembrie a ajuns la un nivel record pentru ultimul deceniu, iar guvernul a decis sa majoreze de urgența prețurile naționale la electricitate și gaze naturale. Prețurile au crescut și la petrol și asigurari auto, afectand si mai mult economia naționala, susțin specialiștii. Autoritatea care reglementeaza piața energiei a anunțat ca in 2022 prețurile au crescut cu pana la 125% pentru… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

