- Christine Lagarde, sefa Bancii Centrale Europene (BCE), a fost pacalita de doi comedianti rusi cu legaturi in FSB, cunoscuti pentru farsele telefonice jucate unor importanti politicieni ai lumii.

- Banca Centrala Europeana ar urma sa majoreze costurile de imprumut cu inca o jumatate de punct la decizia din aceasta luna, potrivit președintelui Christine Lagarde. „Este foarte probabil ca vom majora ratele dobanzilor cu 50 de puncte de baza”, a declarat Lagarde pentru El Correo.”Este o decizie care…

- Inflatia de baza in zona euro va ramane la un nivel ridicat pe termen scurt, astfel ca o majorare a dobanzii de politica monetara cu 50 de puncte de baza in luna aceasta este din ce in ce mai sigura, a declarat presedintele BCE, Christine Lagarde pentru grupul media spaniol Vocento, transmite Reuters.…

- Decizia Chinei de a-si redeschide economia va creste inflatia in Europa, deoarece ambele concureaza pentru mai multa energie, a declarat vineri presedintele Bancii Centrale Europene, Christine Lagarde, transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Directorul general al Fondului Monetar International, Kristalina Georgieva, a declarat vineri ca perspectivele economice sunt mai putin sumbre decat se credea in urma cu cateva luni, transmite Reuters. Prezenta la cea de-a 53-a reuniune a Forumului Economic Mondial (WEF) de la Davos, Elvetia, Georgieva…

- Perspectivele pentru economia globala s-au imbunatațit pe fondul semnelor ca inflația se retrage de la nivelul maxim din ultimele patru decenii, a declarat șefa Fondului Monetar Internațional, Kristalina Georgieva, la Forumul de la Davos, potrivit The Guardian.Chiar și așa, Georgieva a avertizat impotriva…

- Indicele paneuropean Stoxx 600 a inchis in crestere cu 1,4%, cea mai mare crestere, de 3,3% fiind inregistrata de actiunile din sectorul comertului cu amanuntul, in timp ce majoritatea sectoarelor si burselor majore au evolat in teritoriu pozitiv. Actiunile din sectorul petrolului si gazelor au scazut…