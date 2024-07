Stiri pe aceeasi tema

- Institutul Național pentru Fizica Laserilor, Plasmei și Radiației (INFLPR) organizeaza cea de a doua ediție a conferinței internaționale – “International Conference on Laser, Plasma and Radiation – Science and Technology” (ICLPR-ST), care se va desfașura in Delta Dunarii, in perioada 16 – 21 iunie.…

- Ministrul Justiției, Alina Gorghiu, a semnat un act adițional care majoreaza onorariile avocaților din sistemul de ajutor public judiciar. De la 1 iunie 2024, onorariile prevazute in Protocol se actualizeaza ca urmare a indexarii cu indicele preturilor de consum total (IPC) comunicat de Institutul National…

- Romania se afla pe locul 25 din cele 27 de state ale Uniunii Europene intr-un clasament al prosperitații, realizat de grupul bancar Erste și care ia in calcul parametri economici și de dezvoltare sociala. Pe primele trei locuri din UE sunt Suedia, Irlanda și Danemarca. Statele de pe ultimele doua locuri…

- Produsul Intern Brut a crescut cu 0,5% in primul trimestru al acestui an, comparativ cu trimestrul precedent, iar fata de T1 2023 avansul PIB a fost de 0,1%, potrivit datelor publicate miercuri de Institutul National de Statistica. Un material publicat de Bloomberg arata ca rezultatele slabe ale Romaniei…

- Rata anuala a inflatiei in luna aprilie 2024 comparativ cu luna aprilie 2023 a fost 5,9%, anunta Institutul National de Statistica (INS), fiind cea de-a treia scadere consecutiva a acestui indicator. Rata anuala a inflatiei a scazut la 6,6% in martie, de la 7,2% in februarie. „Indicele preturilor…

- Rata anuala a inflatiei a coborat in luna aprilie 2024 la 5,9%, de la 6,61% in martie, in conditiile in care marfurile alimentare s-au scumpit cu 2,07%, cele nealimentare cu 7,17%, iar serviciile cu 10,05%, potrivit datelor publicate marti de Institutul National de Statistica (INS). ”Indicele preturilor…

- Romania a avut in luna martie cea mai mare inflatie din Uniunea Europeana, de 6,7%, la distanța mare de urmatoarea clasata, Croatia, cu 4,9%, potrivit datelor publicate miercuri de Biroul European de Statistica – Eurostat. Media la nivelul UE a fost de 2,6%, in scadere de la 2,8% in februarie și de…