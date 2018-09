Inflație galopantă, Turcia. Intervenție Banca Centrală Declaratie ferma a avut scopul de a calma pietele financiare dupa ce in luna august rata inflatiei a atins cel mai ridicat nivel din ultimii 15 ani, transmite Reuters. Urmatoarea sedinta de politica monetara la Banca Centrala a Turciei va avea loc in data de 13 septembrie. Lira turceasca a pierdut aproximativ 40% din valoare in raport cu dolarul de la inceputul acestui an, pe fondul ingrijorarilor cu privire la efectele influentei presedintelui Tayyip Erdogan asupra economiei, al apelurilor sale repetate pentru dobanzi mai mici si al inrautatirii relatiilor cu SUA. Luni, Institutul national… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

