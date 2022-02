Stiri pe aceeasi tema

- Preturile de consum din Republica Moldova, cea mai saraca tara din Europa, au crescut in ianuarie cu 16,56% fata de anul trecut, comparativ cu un avans de13,94% in luna precedenta, scrie SeeNews, care citeaza datele Biroului National de Statistica.

- Licoarea lui Bachus, cea care duce faima Republicii Moldova in intreaga lume, devine tot mai scumpa. Preturile ar putea fi majorate cu pana la 15 la suta, ca urmare a cresterii costurilor de productie.

- Rusia insista ca Europa sa negocieze cu Transnistria, deși aceasta este doar o regiune a Republicii Moldova. Rusia susține ca o negociere cu liderii separatiști de la Tiraspol ar contribui la detensionarea situației. Adjunctul șefului Administrației Prezidențiale a Rusiei, Dmitri Kozak, a discutat acest…

- Scumpirile, criza pretului la gaze ori evolutia pandemiei COVID, toate problemele existente in acest moment in Republica Moldova (la fel ca peste tot in Europa, de altfel) sunt puse in carca conducatorilor pro-europeni de la Chisinau, iar „analistii" platiti per minciuna debitata s-au reactivat si par…

- Federația Moldoveneasca de Fotbal nu a reînnoit contractul cu antrenorul Roberto Borodin. Acestuia i-a expirat contractul la 30 noiembrie și pleaca din Republica Moldova, transmite MOLDPRES. Borodin a fost cel de al 14-lea antrenor al selecționatei de fotbal a Republicii Moldova. El…

- In ianuarie-septembrie 2021, in Republica Moldova au fost date in exploatare 5.823 locuințe (apartamente și case de locuit individuale), cu 815 (+16,3%) locuinte mai mult fata de ianuarie-septembrie 2020, dar cu circa 12% mai putin ca in aceeasi perioada din 2019. Potrivit datelor Biroului National…

- Viorel Gherciu,Ministrul Agriculturii sustine ca nu poate opri valul de scumpiri la produsele alimentare, care vor continua și la anul. „Ministerul Agriculturii nu poate interveni în formarea preturilor. Ministerul intervine ca sectorul sa fie modernizat, sa fie mai competitiv”,…