Lumea se indreapta catre recesiune, iar pentru multe țari este de așteptat ca in 2020 sa fie cea mai importanta scadere economica din ultimele decenii. Acesta este contextul in care factorii de decizie au raspuns la criza generata de COVID-19 deschizand robinetele de bani. Bancile centrale au injectat in piețe aproape 6 trilioane dolari, in timp ce liderii celor mai industralizate 20 de țari la nivel mondial s-au angajat ca vor realiza cheltuieli publice in valoare de mai mult de 5 trilioane dolari, dupa cum se arata in materialul publicat de Profit.ro.