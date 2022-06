Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de șoferi amendați pentru viteza, de Poliția Blaj. Acțiune pe DN 14B și DJ 107 Polițiștii din Blaj au amendat 43 de conducatori auto care au depașit limita legala de viteza, in cadrul unei acțiuni de creștere a siguranței rutiere care s-a desfașurat pe DN 14 B și DJ 107. Joi, 16 iunie 2022, in…

- Weekend-ul trecut polițiștii au acordat o atenție sporita prevenirii și combaterii consumului de substanțe psihoactive. Mai multe persoane au fost depistate sub influența acestora. Prima fapta de acest gen a fost constatata sambata, 11 iunie, la ora 08:30, de catre polițiștii Biroului Rutier, pe strada…

- *REZULTATELE ACȚIUNILOR PE LINIA CONSUMULUI DE ALCOOL SAU A SUBSTANȚELOR PSIHOACTIVE* Atat in cursul zilei de ieri, 12 iunie a.c., cat și pe parcursul nopții trecute, polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Prahova au acționat pe linia combaterii principalelor cauze generatoare…

- La data de 10 iunie 2022, in intervalul orar 18:00-02:00, polițiștii Biroului Rutier și cei din cadrul celor 5 secții urbane din Timișoara, au desfașurat o acțiune in zona festivalului Vest Fest, pentru creșterea gradului de disciplina rutiera, fiind executate masuri specifice in vederea prevenirii…

- Polițiștii timișeni au depistat in județul Timiș mai multe persoane banuite de comiterea unor infracțiuni rutiere. Au fost intocmite dosare penale. In data de 15 aprilie, in jurul orei 15:30, polițiștii din cadrul Poliției orașului Buziaș au depistat, pe strada Principala, din orașul Buziaș, un barbat,…

- Polițiștii Serviciului Rutier Timiș au organizat, sambata, intre orele 15:30 – 22:30, o actiune in zona de competența a Poliției Municipiului Lugoj, atat in mediul urban cat și in mediul rural, pentru creșterea gradului de disciplina rutiera și combaterea principalelor cauze generatoare de accidente.…

- Cați șoferi s-au ales cu dosare penale, intr-o singura zi, dupa ce au fost trași pe drepta de polițiștii din Alba Doi barbați din Alba și unul din Timișoara s-au ales cu dosare penale, sambata, 2 aprilie, dupa ce au fost opriți in trafic, de polițiștii de la rutiera. Unul dintre ei conducea o motocicleta…