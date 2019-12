De ieri, Danut Pila a redevenit directorul Directiei Regionale de Drumuri si Poduri Iasi. Decizia a fost luata de Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere. De altfel, Pila castigase definitiv procesul prin care a revendicat functia pierduta, dar hotararea instantei nu a fost pusa in aplicare de fosta conducere a Regionalei. „Deocamdata, nu are de ce sa se intoarca la munca. Are contractul desfacut", ne declara asta-primavara directorul DRDP (...)