Inflație de candidați pentru șefia Consiliului Județean Ialomița Deși alegerea prin vot direct a președinților de Consilii Județene nu este o certitudine politica, eșichierul politic local este suprapopulat de candidați pentru aceasta funcție. Fie ca vorbim despre partide cu electorat cata sare intre buricele degetelor, fie ca vorbim de PSD sau PNL, toata lumea are candidați și toata lumea vrea fotoliul de președinte al județului. Supraoferta de candidați Stopata in 2012, alegerea președinților de consilii județene prin vot direct a fost resuscitata in iunie 2019, printr-o Ordonanța de Urgența a Guvernului. Volatila in contextul in care P... Citeste articolul mai departe pe independentonline.ro…

Sursa articol: independentonline.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vicepremierul Raluca Turcan anunta ca Guvernul se va implica astfel incat presedintii de Consilii Judetene sa fie alesi din randul consilierilor judeteni si nu in mod direct, asa cum prevede Ordonanta de urgenta data de fostul guvern PSD.„In Parlament dorim sa respingem ordonanta PSD-ului…

- Ludovic Orban spune ca angajarea raspunderii Guvernului pe legea privind alegerea primarilor in doua tururi de scrutin poate fi atacata la CCR, dar ca sunt sanse "minime" ca actul normativ sa fie considerat neconstitutional, avand in vedere ca a fost adoptat prin asumarea raspunderii, sansa de a…

- Președintele Klaus Iohannis se implica total in lupta politica și afirma, cu subiect și predicat, ca dorește alegeri anticipate. Iohannis a facut, astazi, o serie de precizari privind discuțiile pe care le-a purtat cu premierul Ludovic Orban legat de demisia acestuia și posibila organizare de alegeri…

- Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat ca guvernul ar trebui sa modifice legislația electorala în sensul alegerii primarilor în doua tururi de scrutin prin ordonanța de urgența și nu prin asumarea raspunderii. Tariceanu a mai cerut guvernului sa prezinte de îndata un calendar…

- Seful Cancelariei primului ministru, Ionel Danca, a anuntat, luni, ca Guvernul a adoptat o Ordonanta de Urgenta care sa permita intrarea in vigoare a prevederilor cuprinse in proiectul de lege care corecta unele prevederi din OUG 114 si pe care Executivul si-a asumat raspunderea, printre acestea…

- "In acest moment este clar ca nu exista niciun interes pentru a trece acest proiect și ca se vrea blocarea lui. Cerem guvernului Ordonanța de Urgența sau asumarea raspunderii pentru alegerea primarilor in doua tururi”, a spus Barna in plenul Camerei Deputatilor. "PMP a adunat de la…

- ​​Președintele Klaus Iohannis a admis ca și în Guvern, și în PNL se poarta o discuție privind o ordonanța de urgența pentru alegerea primarilor în doua tururi. „Aceasta disuție se poarta, știu din sursa sigura, și în Guvern și în PNL. Este decizia Guvernului…

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, vineri, la Bacau, ca sustine modificarea legii electorale astfel incat primarii sa fie alesi din doua tururi de scrutin, seful statului spunand ca legea trebuie schimbata prin votul Parlamentului, nu prin decizie a Guvernului."Chiar sunt de parere ca trebuie…