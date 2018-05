Stiri pe aceeasi tema

- Fondul Monetar International a emis miercuri o "declaratie de cenzura" impotriva Venezuelei, tara care nu a furnizat toate informatiile economice necesare, transmite Reuters. Autorităţile de la Caracas au la dispoziţie şase luni pentru a lua măsuri şi a completa…

- Salariul minim va ajunge, astfel, la 37 de dolari pe luna, la cursul oficial. Preşedintele venezuelean Nicolas Maduro a anunţat luni majorarea cu 95% a salariului minim, pentru a marca Ziua Internaţională a Muncii, înaintea scrutinului de la 20 mai în care va încerca…

- "Am decis sa elimin trei zerouri de pe moneda nationala, sa retrag din circulatie biletele si monedele actuale si sa pun in circulatie" unele noi cu incepere de la 4 iunie, a declarat seful statului socialist in cursul unei reuniuni a guvernului, retransmisa la televiziune.Bancnota de 500…

- Cambodgia va lansa o criptomoneda proprie, statul asiatic luand-o pe urmele Venezuelei, care a lansat petro, o moneda in care fiecare unitate este garantata cu un baril de țiței, scrie The Telegraph . Criptomoneda cambodgiana se va numi Entapay și vrea sa conecteze sistemele de plați criptate cu lumea…

- Presedintele Venezuelei, Nicolas Maduro, a anuntat joi ca intentiile de cumparare a monedei virtuale petro totalizeaza un miliard de dolari, dupa doar doua zile de pre-vanzare, informeaza AFP. Guvernul venezuelean a lansat miercuri o oferta privata de 38,4 milioane de petro dintr-o emisiune…

- Grupul de la Lima, format din 13 state latino-americane si Canada, a cerut marti reprogramarea alegerilor din Venezuela, informeaza Reuters si AFP. Alegerile nu pot fi libere si corecte, cata vreme in Venezuela exista detinuti politici, opozitia nu participa complet la procesul electoral, iar cetatenii…

- Autoritatile lucreaza la comasarea a cinci formulare si se va merge pe estimarea veniturilor de catre persoanele care le vor depune, a declarat marti Eugen Teodorovici, ministrul Finantelor Publice, referindu-se la Declaratia 600. "S-a prorogat termenul până la 15 aprilie (termenul pentru…