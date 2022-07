Inflația s-a apropiat de 80% in iunie in Turcia, cel mai ridicat nivel din 1998 incoace, in pofida promisiunilor repetate ale președintelui Recep Tayyip Erdogan de a limita creșterea prețurilor, cu mai puțin de douasprezece luni inaintea alegerilor prezidențiale. Creșterea brusca a prețurilor de consum, 78,6% in ritm anual, fața de 73,5% in mai, se […] The post Inflație de 80%.Turcia se prabușește, nimeni nu il mai crede pe Erdogan first appeared on Ziarul National .