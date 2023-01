Inflație de 16,4% în decembrie 2022, dublă față de decembrie 2021 Creșterea de prețuri s-a mai domolit in ultima luna a anului trecut fiind consemnata o rata anuala a inflației de 16,4%, fața de 17,1 in noiembrie, conform datelor Institutului Național de Statistica. O veste buna pentru evoluția prețurilor de anul acesta, care poate indica startul unei scaderi ușoare a inflației in urmatoarele luni. Este important deoarece luna decembrie este una in care cumparaturile se fac intr-un volum ridicat, vanzari insoțite de regula de majorari de prețuri. Lunile care urmeaza, ianuarie și februarie, sunt mult mai slabe in ceea ce privește vanzarile, pe fondul unei cereri… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

