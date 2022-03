Inflație: Creșteri de prețuri foarte mari la gaze naturale, combustibili și cartofi Gazele naturale, uleiul comestibil, cartofii si combustibilii s-au scumpit cel mai mult in ultimul an, in timp ce singura ieftinire s-a inregistrat la energia electrica, potrivit datelor Institutului National de Statistica publicate luni. In intervalul februarie 2021 – februarie 2022, preturile la gaze naturale au urcat cu 44,94%, la uleiul comestibil cu 26,12%, la cartofi cu 30,58% si la combustibili cu 27,24%. La capitolul marfuri alimentare, in afara de cartofi si ulei, cresteri mari au mai fost inregistrate la faina (plus 16,38%) si malai (plus 19,23%). Comparativ cu luna anterioara, alte… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

