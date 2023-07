Stiri pe aceeasi tema

- Economia zonei euro a inregistrat o crestere peste asteptari in trimestrul al doilea, dupa ce a stagnat in primele trei luni ale acestui an, dar ramane in continuare afectata de dificultatile persistente din Germania, arata o estimare preliminara publicata luni de Eurostat, informeaza Reuters.Produsul…

- India a introdus o interdicție imediata asupra exporturilor de orez alb non-basmati pentru a reduce inflația interna, dupa ce ploile abundente au afectat recoltele interne, ceea ce a ridicat temeri privind noi creșteri ale prețurilor la produsele alimentare la nivel mondial, potrivit The Guardian.Interdicția…

- Romania a inregistrat anul acesta, pana in luna mai, cea mai mica crestere anuala a preturilor de consum din regiune, iar piata muncii este cel mai putin tensionata, arata o analiza a politicii monetare in regiune, realizata de Ella Kallai, economist sef Alpha Bank Romania, potrivit Agerpres. „Dobanda…

- Banca Centrala Europeana trebuie sa inaspreasca si mai mult politica monetara dupa ultima sa majorare a ratei dobanzii, in incercarea de a reduce inflatia, a recomandat FMI la o zi dupa ce factorii de decizie au adoptat ultima majorare, raporteaza Financi

- BCE a majorat pentru a opta oara consecutiv rata dobanzii cheie – cea pe care bancile o platesc pentru a plasa numerar in siguranta la banca centrala – cu 25 de puncte procentuale, pana la 3,5%, cel mai ridicat nivel din 2001 incoace. Banca centrala a celor 20 de tari care au adoptat moneda euro spune…

- Indicele preturilor de consum, care masoara schimbarile preturilor pentru o multitudine de bunuri si servicii, a crescut cu doar 0,1% fata de luna precedenta, coborand ritmul anual la 4%, de la 4,9% in aprilie. Cresterea anuala este cea mai mica din martie 2021, cand inflatia tocmai incepea sa accelereze…

- Rata anuala a inflatiei a scazut la 10,64% in mai 2023, de la 11,23% in aprilie 2023, in conditiile in care marfurile alimentare s-au scumpit cu 18,73%, cele nealimentare cu 5,15%, iar serviciile cu 11,16%, potrivit datelor Institutului National de Statistica (INS).„Indicele preturilor de consum in…

- Rata anuala a inflatiei in luna aprilie 2023 comparativ cu luna aprilie 2022 este 11,2%, anunța azi Institutul Național de Statistica. Astfel, indicatorul continua scaderea, dupa ce rata anuala a inflației in luna martie era de14,5%, fața de 15,5% inregistrata in luna precedenta.Indicele preturilor…