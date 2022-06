Inflația zdruncină economia mondială Evoluția leului a fost una de depreciere minima fața de euro. Celelalte moneda majore au crescut, dupa deciziile de majorare ale dobanzii de catre marile banci centrale. Inflația ramane cel mai important pericol pentru economia mondiala, dupa ce prețul materiilor prime a explodat dupa perioada post pandemie iar razboiul din Ucraina a creat o presiune suplimentara. Inflația din Romania a crescut in... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In data de 15.06.2022, in interval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 85.636 de persoane, dintre care 9.762 de cetateni ucraineni (in crestere cu 14,9% fata de ziua precedenta). Pe la frontiera cu Ucraina au intrat in Romania 5.385 cetateni ucraineni (in…

- In timp ce ne face gaura in portofele, inflația persistenta ii sperie și pe investitori, aceștia temandu-se de o majorare mai dura a dobanzii de referința de catre Fed-ul american la ședința sa de mȃine și de inceputul unei recesiuni. Rezultatul a fost ca S&P 500 a ajuns la o corecție de peste 20% in…

- Criza energetica aparuta la finalul anului trecut și conflictul dintre Rusia și Ucraina a generat incertitudini economice și energetice la nivel mondial. Romania cunoaște și ea creșteri semnificate in prețurile materiilor prime, in sectorul energetic, industriile farmaceutice, cosmetice, alimentare.

- Caderea economiei romanești din cauza efectelor conjugate ale pandemiei, crizei energetice și a conflictului din Ucraina a fost confirmata nu doar de instituțiile financiare internaționale ci și de analistii CFA Romania. Analistii CFA Romania estimeaza o crestere economica de 2,3% pentru acest an, in…

- El a adaugat ca Guvernul si Parlamentul incearca sa atenueze impactul, insa trebuie sa fim constienti de faptul ca acest conflict va crea in continuare crize: Aceste lucruri si crizele care urmeaza, fiindca specialistii ne spun ca vor fi probleme in continuare cu energia, vor fi in plan global, nu vorbesc…

- Cu incertitudinea generalizata din cauza razboiului din Ucraina, evolutia economiei in primul trimestru din 2022 nu poate fi decat o surpriza - placuta sau neplacuta. Undeva la jumatatea lunii mai, INS va publica datele-semnal pentru evolutia economiei Ro

- Paunescu considera ca Romania poate avea caștiguri reale pentru romanii care sunt minoritari in Ucraina, recunoașterea importanței acestora dar și alte beneficii The post Bobby Paunescu, despre discursul lui Zelenski in Parlamentul Romaniei: „Va fi o zi foarte importanta chiar daca e doar o incercare…

- Razboiul din Ucraina va inversa tendinta de globalizare la nivel economic din ultimii 30 de ani, este de parere Larry Fink, seful BlackRock, cel mai mare fond de investitii privat din lume, citat de FT.