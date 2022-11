Stiri pe aceeasi tema

- Rata anuala a inflatiei a coborat la 15,32% in luna octombrie a acestui an, de la 15,88% in septembrie, in conditiile in care preturile marfurilor alimentare au crescut cu 20,58%, cele ale marfurilor nealimentare au fost mai mari cu 14,37%, iar serviciile au fost mai scumpe cu 8,31%, conform datelor…

- Gergely Gulyas, directorul de cabinet al premierului ungar, a anunțat ca Guvernul de la Budapesta va plafona prețul la oua și cartofi, dupa ce prețurile la alimente au explodat in octombrie. In luna februarie a acestui an, Executivul de la Budapesta a impus un pret maximal la lapte, zahar, faina, ulei…

- In timp ce in Europa de Vest se așteapta ca inflația sa fie incetinita in decurs de un an, in Europa Centrala exista un sentiment din ce in ce mai puternic ca prețurile galopante vor fi prezente mult mai mult timp. Europa Centrala și de Est se afla de luni de zile in fruntea […] The post Prețurile…

- Inspectorii Consiliului Concurentei se afla in control inopinat la mai multe banci, in cadrul unei investigatii privind modul de stabilire a indicelui ROBOR, au afirmat surse apropiate situatiei. In luna august, guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, declara ca bancile au cam sarit…

- Fondul Monetar International a revizuit semnificativ in crestere estimarile privind avansul preturilor de consum in Romania atat pentru acest an, de la 9,3% pana la 13,3%, cat mai ales pentru anul viitor, de la 4% pana la 11%, arata cel mai nou raport „World Economic Outlook”, publicat astazi de institutia…

- Guvernatorul Bancii Naționale a Romaniei, Mugur Isarescu, declara in luna mai a acestui an ca este nevoie de mai mult calm in fața exploziei prețurilor.”Agitația e caracteristica perioadelor de criza. Nu ne strica mai mult calm. Mai bem cate un ceai de tei”, a fost mesajul lui Isarescu, intrebat…

- Banca Nationala a Romaniei nu a avut alta solutie de a tempera ce se intampla cu pretul la energie decat sa puna un tampon de aceeasi putere, si anume cursul de schimb, a declarat miercuri guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- BNR: Inflatia va scadea in ultimul trimestru din acest an Foto: Arhiva. Inflatia va scadea în ultimul trimestru din acest an si-si va mentine trendul descrescator pâna aproape de jumatatea anului viitor, se arata în minuta celei mai recente sedinte de politica monetara, publicata…