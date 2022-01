Stiri pe aceeasi tema

- Rata anuala a inflatiei in Turcia a crescut peste asteptari in luna decembrie 2021 și a ajuns la cel mai ridicat nivel dupa cel din septembrie 2002, adica inainte ca Recep Erdogan sa devina președinte, a anuntat luni, 3 ianuarie, Institutul de Statistica, preluat de Reuters, scrie Agerpres.In decembrie…

- Turcia a majorat pe neasteptate preturile energiei. Inflatia din Istanbul a atins in decembrie maximul ultimul deceniu. Preturile au crescut, de asemenea, la benzina, asigurari auto si unele taxe de trecere a podurilor, adaugand mai multa tensiune intr-o economie care se confrunta cu inflatia in crestere…

- Bulgarii au început sa treaca granita în Turcia cu autobuzele, atrasi de chilipirurile pe care le pot obtine de pe urma deprecierii lirei turcesti, relateaza agenția Associated Press, citata de Agerpres. Prima lor oprire este la casele de schimb dupa care se îndreapta spre…

- Lira turceasca s-a prabușit din nou luni dimineața, pierzând înca 6% din valoarea sa fața de dolar, dupa declarațiile președintelui Recep Tayyip Erdogan care a subliniat din nou ca nu va crește ratele dobânzilor de referința pentru a stabiliza moneda naționala a Turciei, relateaza…

- Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a promis din nou sa frâneze inflatia care a atins peste 21% pe parcursul unui an în noiembrie si reduce zilnic puterea de cumparare a turcilor, transmite digi24.ro. "Am facut sa scada inflatia la 4% când am ajuns la putere.…

- Erdogan a spus ca noua politica bazata pe rate scazute ale dobanzilor face parte dintr-un ”razboi de independenta economica” de succes, dar majoritatea economistilor il numesc nesabuit si prevad ca inflatia va depasi 30% anul viitor. Lira a atins vineri un minim record de peste 17 unitati pentru un…

- Presiunile politice din Turcia, create de presedintele Recep Tayyip Erdogan, au adus lira turceasca la cel mai mic nivel din toate timpurile. Astfel, moneda Turciei a coborat sub pragul de 14 lire pentru un dolar. Lira turceasca a coborat luni sub pragul de 14 lire pentru un dolar, pe fondul ingrijorarilor…

- Moneda a atins un minim de 13,47 lire pentru un dolar, depasind un minim anterior de 13,45 lire pentru un dolar atins saptamana trecuta, in urma unor temeri noi legate de politica monetara si de pericolul variantei Omicron a Covid-19.Lira s-a prabusit de la circa 8,5 unitati pentru un dolar la sfarsitul…