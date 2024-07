Stiri pe aceeasi tema

- Asociatia Nationala a Agentiilor de Turism (ANAT) protesteaza fata de decizia statului bulgar de a efectua lucrari de reabilitare la Podul Giurgiu-Ruse in varf de sezon estival, blocand peste 1,5 milioane de romani care mergeau cu automobilele proprii in Bulgaria, Turcia si Grecia. „ANAT protesteaza…

- Tarile Uniunii Europene vor deschide negocierile de aderare cu Ucraina si Republica Moldova marti odata cu organizarea primelor conferinte interguvernamentale cu ambele tari, la doar doi ani dupa ce acestea au obtinut statutul de tari candidate la aderarea la Uniune, relateaza duminica EFE. Belgia,…

- In 2024, Grecia, Turcia și Bulgaria raman cele mai cautate destinații pentru concediul de vara. Romanii prefera sa plece in strainatate pentru a nu cheltui sume impresionante de bani pe litoralul romanesc.

- Antrenorul lui PAOK Salonic, Razvan Lucescu, este pe lista lui Beșiktaș. Turcii l-au dorit in iarna pe tatal sau, Mircea, insa acesta n-a vrut sa preia echipa in plin sezon. Aproape de caștigarea titlului in Grecia, cu PAOK Salonic, Razvan Lucescu a devenit interesant pentru Beșiktaș Istanbul. Potrivit…

- Turcii pregatesc bomba anului. Aziz Yildirim candideaza la postul de președinte al clubului Fenerbahce și promite ca, daca va fi ales, vine de mana cu Jose Mourinho, pe care vrea sa-l puna antrenor. El susține ca are deja o ințelegere cu celebrul tehnician portughez. Fenerbahce este din nou pe punctul…

- O postare pe forumurile dedicate romanilor care calatoresc in aceasta țara a scos la lumina valul de scumpiri din Turcia, dupa ce o romanca a spus ca a platit 4316 lire turcești, echivalentul a 620 de lei, pentru o masa intr-o zona ocolita de turiști din Istanbul.Și in Antalya, una dintre destinațiile…

- Sarbatoarea Paștelui aduce cu sine o varietate de preparate culinare tradiționale, fiecare țara avand propriile sale obiceiuri și preferințe. Daca in Romania pasca și mielul sunt la mare cautare, in Italia se lauda cu „Agnello al Forno”, Grecia cu „Magiritsa”, iar Spania cu „Torrijas”

- Sunt disponibile noi locuri de munca. Producatorul francez de anvelope Michelin, cu afaceri anuale de aproape 30 miliarde euro, va inchide fabrica pentru camioane grele din Polonia, de la Olsztyn, unde lucreaza aproximativ 430 de angajati, si va muta productia in Romania, argumentul fiind costurile…