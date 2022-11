Stiri pe aceeasi tema

- In timp ce in Europa de Vest se așteapta ca inflația sa fie incetinita in decurs de un an, in Europa Centrala exista un sentiment din ce in ce mai puternic ca prețurile galopante vor fi prezente mult mai mult timp. Europa Centrala și de Est se afla de luni de zile in fruntea […] The post Prețurile…

- Pentru reducerea inflației, sunt necesare doua masuri, spune fostul premier Florin Cițu: „Fara masurile psd-iste impuse dupa 1 aprilie 2022 nu am fi avut nici inflație așa mare, nici dobanzi mari și nici intervenții ale statului cu bocancii in economie”. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- In aproape toate colțurile lumii, oamenii cheltuiesc mai mult pentru alimente și combustibil, chirie și transport. Dar inflația nu ii afecteaza in mod egal. Pentru migranții cu rude care depind de banii pe care ii trimit inapoi, prețurile mai mari afecteaza familiile de doua ori: acasa și in strainatate.…

- In luna septembrie curent, prețurile medii de consum au crescut cu 33,97%, comparativ cu perioada respectiva a anului 2021. La produsele alimentare prețurile au crescut cu 37,12%, la marfurile nealimentare cu 22,42%, iar la serviciile prestate populatiei cu 47,25%. Conform datelor Biroului National…

- Inflația iși spune cuvantul, iar oamenilor le este din ce in ce mai greu sa traiasca. Ca și ajutor, o țara din Europa a decis sa le ofere bani cetațenilor care consuma mai puțin curent. Iata despre ce este vorba. Țara care platește oamenii sa nu mai consume curent ESO, Operatorul Sistemului Electric…

- Efectele inflației se resimt pe piața apartamentelor noi din București, unde se inregistreaza creșteri de prețuri intre 10-22% in T2 2022 fața de T2 2021, arata o analiza a imobiliare.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Preturile de consum in Ungaria si-au continuat cresterea in luna iulie, atingand cel mai ridicat nivel de dupa 1998, ceea ce nu ofera niciun ragaz pentru Banca Nationala a Ungariei, care a adoptat deja cea mai mare majorare a dobanzii de referinta din Uniunea Europeana, transmite Bloomberg, potrivit…

- Isarescu a fost intrebat, marti, intr-o conferinta de presa, daca, in cazul scumpirilor, se poate sa fie mai rau decat este in prezent. “Da, exista mai rau de atat, sa nu se indeplineasca aceasta prognoza. Bineinteles ca exista. (…) Romania a avut si inflatie de 200 – 300%, deci mai rau poate sa fie,…