Inflația și utilajele agricole Tema inflației prețurilor la alimente are ecou in mass-media in anul 2024. Principalii jucatori din comerțul cu amanuntul atribuie escaladarea prețurilor creșterii costurilor de producție pentru alimente, situație care submineaza activitațile fermierilor, care se straduiesc sa mențina prețuri competitive, generand in același timp marje suficiente pentru marele retail. Prin urmare, aceasta dinamica exercita o presiune considerabila asupra industriei de utilaje agricole, nevoita sa inoveze prin dezvoltarea unor instrumente mai eficiente și mai economice, esențiale pentru modernizarea agriculturii.… Citeste articolul mai departe pe agro-business.ro…

Sursa articol si foto: agro-business.ro

Stiri pe aceeasi tema

- BCE si-a scazut dobanzile ultima data la 18 septembrie 2019. Dobanda depozitelor scade astfel de la 4% la a 3,75% Acest anunt era foarte asteptat, insa efectul imediat urmeaza sa fie limitat pe piete. Viteza si durata viitoarelor scaderi de dobanzi ale BCE sunt in continuare ”foarte incerte”, a avertizat…

- Un cetatean al Republicii Moldova a fost arestat de autoritațile ucrainene sub acuzația ca a incendiat statii electrice in regiunea Odesa la solicitarea Serviciului Federal de Securitate (FSB, principalul succesor al KGB) din Rusia, relateaza news.ro, care citeaza un comunicat al Serviciului de Securitate…

- Președintele Klaus Iohannis neaga posibilitatea ca militari romani sa fie trimiși pe front in Ucraina.„Romania nu va trimite combatanți in Ucraina și cu asta discuția s-a incheiat”, a declarat șeful statului.

- Un procent de 40% dintre cetatenii germani chestionati intr-un sondaj au sugerat reducerea finantarii destinate sustinerii Ucrainei in razboiul cu Rusia printre solutiile pentru bugetul Germaniei.

- Institutia europeana anticipeaza o crestere economica a Romaniei de 3,3% in acest an, urmata de un avans usor mai lent, de 3,1%, in 2025. Conditiile financiare ar urma sa se imbunatateasca, iar investitiile publice sa ramana solide, dar cererea externa din partea principalilor parteneri comerciali ai…

- Romania face pași timizi pentru a crește producția de muniție de tip NATO. Cererea pe piața internaționala a crescut semnificativ dupa invazia Rusiei in Ucraina, dar sunt cereri și la nivelul Armatei Romane. Una dintre cele mai importante societați din domeniu, Uzina Mecanica Cugir, a inițiat proiecte…

- Oferte din SUA și Franța pentru creșterea capacitații de producție a muniției de tip NATO la UM Cugir Oferte din SUA și Franța pentru creșterea capacitații de producție a muniției de tip NATO la UM Cugir Romania face pași timizi pentru a crește producția de muniție de tip NATO. Cererea pe piața internaționala…

- Regiunea ECE a inregistrat o crestere de 38,6% a procedurilor de insolventa in 2023 comparativ cu 2022, marcand un alt an de crestere cu doua cifre, arata o analiza Coface. Compania se asteapta la noi cresteri a insolventelor in 2024 si considera ca mediul de afaceri in 2024 va fi marcat de o crestere…