Inflația și războiul din Ucraina au aruncat în aer prețurile pe tot mapamondul Consumatorii și intreprinderile din intreaga lume se confrunta cu prețuri mai mari pentru orice produs, de la indragitele tortilla din Mexic pana la cutiile de aluminiu folosite de companiile de bere, scrie AFP. Inflația a crescut dupa ce țarile au ieșit din blocada Covid și a crescut vertiginos de cand Rusia a invadat Ucraina, FMI așteptandu-se ca prețurile de consum sa creasca cu 8,3% la nivel global in acest an. Iata o privire asupra modului in care prețurile mai mari afecteaza lumea. Petrolul, energia și cerealele au ajuns la prețuri record Invadarea Ucrainei de catre Rusia, cel de-al treilea… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Jens Stoltenberg, 63 de ani, a declarat, intr-un interviu pentru postul tv german ZDF , ca președintele rus Vladimir Putin a calculat greșit in planurile sale de a cueri Ucraina in cateva zile. Secretarul general al NATO a negat așa-numita „oboseala de razboi” a țarilor occidentale și a subliniat. inca…

- Preturile gazelor si, implicit, ale electricitatii vor atinge in aceasta iarna valori nemaiintalnite si foarte multi consumatori industriali vor falimenta, se arata intr-o analiza Asociatiei Energia Inteligenta, remisa, miercuri, AGERPRES. Pretul gazelor naturale a atins marti un nou prag record…

- Scumpirea energiei electrice a fost amplificata de mecanismul formarii preturilor adoptat in UE („pay as clear"), care promoveaza alinierea preturilor angro la cel mai mare cerut pe piata. Motivul acestei alinieri este ca investitiile in regenerabile sa se amortizeze. Pana mai ieri a fost pretul carbunelui,…

- Organizatia Tarilor Exportatoare de Petrol (OPEC) si aliatii sau, inclusiv Rusia, asociere cunoscuta sub numele de OPEC+, se intrunesc miercuri pentru a discuta despre volumul productiei. Doua dintr-un total de opt surse au spus ca va fi discutata o crestere modesta a productiei. Restul au apreciat…

- Preturile petrolului au crescut miercuri cu 2 dolari pe baril, un raport privind scaderea stocurilor in Statele Unite si reducerea fluxurilor de gaze rusesti catre Europa compensand ingrijorarea cu privire la scaderea cererii si la o crestere a ratei dobanzii in SUA, transmite Reuters. Fii…

- Grupul celor 7 cele mai bogate economii iși propune sa puna in aplicare un mecanism care sa plafoneze prețurile exporturilor de petrol rusesc pana pe 5 decembrie, cand vor intra in vigoare sancțiunile Uniunii Europene care interzic importurile maritime de țiței rusesc, a declarat un oficial al grupului…

- Specialiștii in energie considera ca intreaga factura pentru salvarea pieței europene de energie electrica in aceasta iarna va depași cifra de 200 de miliarde de dolari. Iar aceasta suma nu acopera situația in care Rusia ar inchide complet furnizarea de combustibil pur catre Europa și nici o iarna mai…

- Razboiul de lunga durata dus de Rusia in Ucraina și sancțiunile impuse Moscovei de catre Occident destabileaza Europa. Consecințele se vad tot mai clar in foarte multe țari din UE. Intr-un stat membru al blocului comunitar, prețul gazelor se va tripla. Anunțul a fost facut de experți, care dezvaluie…