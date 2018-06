”Exista o relație sistematica intre structura de varsta și inflație: o creștere a ponderii populației dependente este in general asociata cu o inflație mai mare, in timp ce o creștere a populației in varsta de munca are efectul opus”, se arata intr-un studiu recent, publicat de Banca Reglementelor Internaționale (BIS), considerata Banca ”bancilor centrale”, care analizeaza legatura dintre inflație și imbatranirea populației in 22 de state, in intervalul 1870-2016. Relația dintre inflație și structura pe varsta este robusta. Este prezenta atat in perioada de dinainte de razboi (1870-1913), cat…