Inflaţia se simte până la studenţi. Cresc tarifele de cazare din căminele Universităţii Bucureşti Inflatia se simte pana la studenti: Tarifele de cazare din caminele Universitatii Bucuresti au crescut si cu aproape 15% in 2021. Cat plateste un student pentru o luna de cazare in camin, anunța Mediafax. Un student, daca este pe un loc bugetat, plateste in medie 142 de lei pentru cazarea in caminele studentesti, cu toate utilitatile incluse. O chirie intr-o garsoniera in Bucuresti porneste de la circa 1.250 de lei pe luna, la care se adauga utilitatile si intretinerea, scrie ZF. Tarifele de cazare pentru studentii din Bucuresti s-au majorat si cu aproape 15% in anul universitar… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

