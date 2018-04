Inflaţia se reaprinde Rata anuala a inflației a urcat in luna martie la 5%, cel mai inalt nivel din iunie 2013, cand a fost 5,37%, potrivit datelor publicate ieri de Institutul Național de Statistica. In februarie, rata anuala a... Citeste articolul mai departe pe jurnalul.ro…

Sursa articol si foto: jurnalul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Victor Ponta a comentat joi rezultatele emise de Institutul National de Statistica, potrivit carora rata anuala a inflatiei a urcat la 5% in martie 2018, pe fondul scumpirii marfurilor nealimentare cu 6,57%, a celor alimentare cu 4,01% si a serviciilor cu 2.9%. Ponta a declarat ca vinovat pentru cresterea…

- Inflatia medie anuala, pe indicele armonizat UE, ar putea accelera de la 1,1% in 2017 la 3,4% anul acesta, potrivit scenariului propus de Banca Transilvania, care previzioneaza decelerarea acestui indicator spre valori medii anuale de 2,9%, respectiv 2,6% in 2019 si 2020. “Perspectivele…

- Inflația anuala a urcat la 5% in luna martie, cea mai mare valoare din ultimii 7 ani, potrivit datelor furnizare de Institutul Național de Statistica. Luna trecuta, INS anunțase ca inflația anuala in februarie a fost de 4,7% . „Rata medie a inflației in ultimele 12 luni (aprilie 2017 – martie 2018)…

- Rata anuala a inflatiei, care masoara evolutia preturilor de consum in ultimul an, a urcat in luna martie la 5%, cel mai inalt nivel din iunie 2013, cand a fost 5,37%, in conditiile in care citricele s-a scumpit cu 11,79% fata de decembrie 2017, potrivit datelor publicate joi de Institutul National…

- Castigul salarial al unui roman s-a majorat cu 11,2%, in februarie 2018 fata de februarie 2017, insa cresterea simtita in buzunare a fost de numai 6,2%, potrivit datelor publicate de Institutul National de Statistica (INS).

- Rata anuala a inflatiei in Uniunea Europeana (UE) a scazut in luna februarie 2018 pana la 1,3%, de la 1,6% in luna ianuarie 2018, insa cele mai mari rate anuale au fost inregistrate in Romania (3,8%), Lituania si Estonia (ambele cu 3,2%), arata datele publicate, vineri, de Oficiul European de Statistica…

- Fructele proaspete, legumele si conservele de legume, si citricele sunt marfurile alimentare care s-au scumpit cel mai mult in ianuarie 2018 fata de ultima luna din 2017, in timp ce, la categoria marfuri nealimentare, cele mai importante cresteri de preturi au fost consemnate in cazul gazelor, energiei…

- Preturile productiei industriale au crescut cu 0,2% in decembrie comparativ cu luna precedenta, iar rata anuala a scazut la 3,7%, arata datele publicate vineri de Institutul National de Statistica (INS).In noiembrie, preturile productiei industriale au crescut cu 0,5% comparativ cu luna precedenta,…