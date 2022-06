Stiri pe aceeasi tema

- „Mi-as dori sa am timp sa cheltui bani, mi-am redus cheltuielile de cand sunt premier”. Așa a raspuns prim-ministrul Republicii Moldova, Natalia Gavrilița, la intrebarea jurnaliștilor, daca a afectat-o personal marea inflație. „Cheltuielile mele s-au redus din cauza ca consum foarte puțin și am puțin…

- Inflatia este influentata, in continuare, de pretul de la energie, a declarat luni presedintele PSD, Marcel Ciolacu. El a susținut insa ca in Romania nu e criza alimentara și ca s-au luat masuri in premiera pentru sectorul agricol. „Inflatia, aproape 42%, m-am uitat si eu pe cifrele de la INS, este…

- Desi produsele volatile au stat la baza inflatiei in trecut, cresterea preturilor este resimtita acum la nivelul unei game extinse de bunuri si servicii, iar combaterea ei este tot mai dificila, arata Radu Puiu, Financial Analyst in cadrul casei de brokeraj pe burse internationale XTB Romania.

- Rata inflatiei in Romania a ajuns la 13,8 % in aprilie, cea mai mare din ultimii 18 ani. Inflatia scade valoarea banilor. Concret, romanii care castiga salariul minim vor pleca cu mai putine cumparaturi din piata fata de primavara trecuta pentru ca cei 1550 de lei valoreaza acum putin peste 1300.

- Compania nationala de cai ferate Ukrainian Railways a restrictionat, temporar, livrarile pentru anumite produse agricole prin punctele de trecere a frontierei spre Romania și Polonia, a anuntat, sambata, compania de consultanta agricola APK-Inform, informeaza Reuters. Exporturile din Ucraina se faceau…

- Inflația a crescut la 10,2% in luna martie in Romania, cu mult peste așteptarile economiștilor. In luna februarie inflația era la 8,53%, de la 8,35% in ianuarie. Preturile de consum au crescut in luna martie 2022 cu 1,9% fața de februarie 2022, iar fața de decembrie 2021 creșterea este de 4,0%, potrivit…

