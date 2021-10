Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de oameni din Mehedinti asteapta chiar la aceasta ora, in ploaie, la sediile furnizorilor de utilitati, pentru a-si rezilia contractele paguboase dupa ce s-au trezit ca au de plata de doua-trei ori mai mult decat de obicei.De la 125 la 1.200 de lei pe oraIn ciuda frigului și ploii zeci de oameni…

- Majorarea facturilor la gaz și electricitate vor afecta economiile emergente ale țarilor europene și pun presiune pe bancile centrale care incearca sa inlature inflația deja peste nivelurile ținta. Prețul de referința al gazelor europene a crescut cu peste 300% in acest an din cauza penuriei de stocare,…

- Reprezentantii bancilor centrale, chiar daca afirma in continuare ca inflatia va incetini, incep sa recunoasca faptul ca cresterea preturilor va fi ridicata o perioada mai lunga de timp din cauza unei serii de factori care sustin cresterea preturilor bunurilor si serviciilor si maresc asteptarile inflationiste.…

- Ministerul Finanțelor vrea sa atraga de la populație bani prin Fidelis, titlurile de stat ce se pot tranzacționa prin piața de capital dupa listare, dar românii încep sa le ocoleasca. Unii le vând sub prețul de achiziție pe cele deja achiziționate în ofertele anterioare. De vina…

- In ultima perioada se discuta despre cresterea preturilor (inflatie), problematica despre care am discutat cu ceva timp in urma intr-un articol despre „indicele preturilor de consum" (IPC): metodologie calcul, surse de date si mod de utilizare. Evaluarile sociologice in randul consumatorilor realizate…

- Ministrul de Finanțe, Dan Vilceanu, nu are habar care e salariul minim in Romania. Intr-un guvern in care premierul nu știe costul painii, alimentul de baza, asta nu ar trebui sa fie o surpriza. Pentru ca asta e nivelul lor de trai, nu are legatura cu ceea ce conteaza pentru marea majoritate a populației.…

- Rata anuala a inflației a ajuns la 5%, în iulie, potrivit datelor publicate, miercuri, de Institutul Național de Statistica (INS), confirmând declarațiile recente ale Guvernatorului BNR, Mugur Isarescu. BNR se așteapta la 5,6% la finalul anului. Alimentele s-au scumpit, în medie, cu…

- Pretul energiei electrice pe piata angro s-a triplat in mai putin de o luna, de la o medie de 378 lei/MWh in data de 12 iulie la 1.000 lei/MWh, ceea ce ar putea scumpi considerabil energia electrica la consumatorii finali. Furnizorii afiliati AFEER spun ca fac eforturi sa nu creasca facturile consumatorilor.